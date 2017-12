Marido de policial militar é esfaqueado durante assalto no Dirceu

O marido de uma policial militar do Maranhão foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto na manhã de hoje (10) no bairro Dirceu, na zona Sudeste de Teresina. O casal estava chegado em casa quando foi abordado por uma dupla em uma motocicleta. Ao perceber que se tratava de uma tentativa de roubo, homem partiu para cima de um dos suspeitos, que estava armado com uma faca.



De acordo com o capitão Suednei, do 8º BPM, o suspeito esfaqueou o marido da PM na barriga. O ferimento foi superficial e ele foi encaminhado ao HUT. “Enquanto um dos assaltantes lutava com o marido dela, o outro ficou na moto aguardando. Foi então que a policial sacou a arma e atirou contra eles, mas não conseguiu atingi-los. O disparo, na verdade, os atordoou e o rapaz que feriu a vítima deixou cair uma série de objetos roubados em outro assalto praticado anteriormente”, relata o capitão.

Os assaltantes fugiram logo em seguida sem levar nada da policial e de seu marido. Dentre os objetos que eles deixaram cair estava uma bolsa com documentos de outra vítima de assalto da dupla em uma parada de ônibus no Dirceu. O caso já foi encaminhado para o Distrito Policial da área e a PM colheu imagens de câmeras de segurança que registraram a abordagem dos criminosos para conseguir identifica-los.

Até o momento, ninguém foi preso.

Maria Clara Estrêla