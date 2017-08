Mais de 100 carros já foram tirados de seus donos em Teresina no mês de julho

A Polícia Militar apresentou nesta segunda-feira (17) o relatório das ocorrências registradas pelo Comando de Operações (Copom) neste mês de julho e um dado é considerado preocupante: somente do dia 01 até hoje, 124 veículos já foram subtraídos de seus donos em Teresina, uma média de sete por dia. Esses 124 são a soma de 94 veículos roubados com 30 veículos furtados no período.

Da última quinta (13) até esta segunda-feira (17), foram roubados 31 veículos, sendo 17 na região do Comando de Policiamento Metropolitano I (que compreende Ininga, Dirceu, Santa Maria da Codipi e José de Freitas) e 14 na região do Comando de Policiamento Metropolitano II (que compreende o Centro, o Parque Industrial da zona Sul, o São Joaquim, na zona Norte, Vila Irmã Dulce e a área do Promorar).



Foto: Jailson Soares/Arquivo O Dia

Além dos roubos de carros, em julho a PM também já contabiliza a ocorrência de seis homicídios, um latrocínio (roubo seguido de morte), 12 armas apreendidas, 79 veículos recuperados, 22 ocorrências envolvendo entorpecentes, dois acidentes de trânsitos com vítimas fatais. Durante este mês, ainda não foi registrado nenhum ataque a caixa eletrônico na região metropolitana da Capital piauiense.

Procurada para comentar os números, a Polícia Militar, por meio de seu porta-voz, o coronel John Feitosa, disse que tem acompanhado a evolução das ocorrências e trabalhado no sentido de diminuir os registros de roubo de veículos no Estado. “Você percebe que o número de veículos recuperados é bastante elevado. Nesse período nós chegamos a um número de quase 80 veículos recuperados, praticamente, o mesmo número de veículos roubados. Então nós vamos continuar trabalhando para que a gente possa diminuir esse número”, diz o coronel John.

Ele ressalta que é importante que as pessoas tenham bastante cuidado nos locais que estacionam seus veículos, e tenham atenção quando circular pela cidade. A PM reitera que barreiras estão sendo montadas diariamente em Teresina, na Operação Start.

Maria Clara Estrêla