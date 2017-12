Justiça aceita denúncia e capitão vira réu pela morte de Camilla Abreu

O capitão Alissom Wattson da Silva Nascimento, autor confesso do assassinato da estudante Camilla Abreu, agora é réu no processo. Isto porque a Justiça acatou a denúncia oferecida no último 06 pelo Ministério Público Estadual, através do promotor Benigno Filho.



Na decisão, proferida nesta terça-feira (12) pela juíza Maria Zilnar Coutinho Leal, o Poder Judiciário levou em consideração a prova da materialidade do fato tal como o laudo cadavérico, o reconhecimento de pessoas através de fotografias e a consistência do relato de testemunhas. Alissom é réu no processo respondendo homicídio qualificado por motivo fútil; impossibilidade de defesa da vítima; ocultação de cadáver e fraude processual.

Para a titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Teresina, “o acusado está suficientemente identificado” e a “classificação dos fatos se encontra em consonância com a descrição da denúncia”.

Com a aceitação da denúncia pela Justiça, a defesa do capitão Alissom terá o prazo de 10 dias, a contar da publicação da decisão, para responder por à sua citação no processo. Assim que for advertido oficialmente da decisão da juíza Maria Zilnar Coutinho Leal, o réu não poderá mudar de residência nem se ausentar dela sem antes comunicar em juízo onde poderá ser encontrado.

Caso o capitão Alissom Wattson não cumpra a determinação judicial e não seja localizado nos endereços fornecidos nos autos do processo, os trâmites legais serão realizados sem a sua presença. A juíza Maria Zilnar requisitou ainda a certidão dos antecedentes criminais do acusado e determinou a expedição dos mandados necessários para o cumprimento de sua decisão.

Justiça acata decisão no dia do aniversário de Camilla

No mesmo dia em que a Justiça decidiu acatar a denúncia do MP contra o capitão Alissom, a jovem Camilla Abreu completaria 22 anos de vida. O pai da estudante, Jean Carlos, usou as redes sociais para fazer um desabafo, pouco mais de um mês depois de ter perdido a filha em um crime considerado cruel e que revoltou a sociedade teresinense.

Em sua página, o pai de Camilla escreveu: “Hoje era para minha família estar unida. Comendo um bolo, ou uma pizza, quem sabe. Minha filha comemorando seus 22 anos. Aí aparece um sujeito [esse da foto] capitão da Polícia Militar do Piauí. Infelizmente, manchando a farda de bons homens que formam a corporação e sem dó nem piedade tira a vida de uma jovem e joga no mato como se joga um animal morto. No lugar do coração, uma pedra. Um monstro, infelizmente”.



Foto: Reprodução/Facebook

Camilla foi brutamente agredida e assassinada pelo então namorado e capitão da PM, Alissom Wattson, na noite do dia 26 de outubro. Cinco dias depois, a polícia localizou o corpo da jovem em um matagal na zona Rural de Teresina e o capitão confessou a autoria do crime. Desde então, Alissom está recolhido no Presídio Militar, no Quartel do Comando Geral (QCG) em Teresina. Simultaneamente ao processo na Justiça comum, a Corporação iniciou um processo administrativo para tratar da expulsão do acusado do efetivo da PM.

Maria Clara Estrêla