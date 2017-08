Travesti é assassinada com facada no pescoço no interior do Piauí

Uma travesti morreu após ser esfaqueada na zona rural do município de Patos do Piauí. Aurinete de Sousa foi levada por um homem, em uma motocicleta, até uma rua deserta, na entrada da localidade Morro da Onça. O local fica apenas a 50 metros da casa da vítima morava com a família.

Aurinete teria sido vítima de um golpe de punhal no pescoço (Foto: Reprodução)



Segundo o sargento Vila Nova, da Polícia Militar de Patos do Piauí, três pessoas teriam participado do crime, que ocorreu por volta das 00h30min.



O sargento Vila Nova conta que um único golpe de punhal teria sido desferido na região do pescoço da vítima. Aurinete conseguiu fugir e chegar em sua casa. Ela foi socorrida e levada para o Hospital Regional de Picos, mas não resistiu.



A Polícia Militar foi acionada e no local do crime foi encontrada uma motocicleta abandonada, a mesma que teria levado a vítima. O dono da motocicleta já foi encontrado e encaminhado para a delegacia de Jaicós para prestar esclarecimentos.



O homem teria confessado aos policiais quem seriam os outros participantes do crime, mas a motivação ainda não foi esclarecida. O crime será investigado pela Delegacia de Jaicós.

Nayara FelizardoAndrê Nascimento