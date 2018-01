Um jovem identificado como Valteres Peixoto foi assassinado na tarde desta terça-feira (9), no município de Piripiri, localizado a cerca de 155 km de Teresina. O corpo do jovem foi encontrado em uma localidade conhecida como Engancho, nas proximidades da BR-343. A suspeita é de que o crime tenha sido motivado por homofobia, que é a rejeição ou aversão a pessoa homossexual e à homossexualidade.



De acordo com informações do comandante da Polícia Militar de Piripiri, o major Erisvaldo Viana, populares encontraram o corpo do jovem na tarde de hoje e comunicaram a Polícia. Ao chegar ao local do crime, os policiais militares encontraram a vítima espancada e com várias lesões na cabeça. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.



De acordo com a delegada Lucivânia Vidal, da Delegacia Regional de Piripiri, a principal suspeita é que o jovem tenha sido vítima de homofobia, mas apenas com a conclusão do inquérito será possível precisar a motivação do crime. Contudo, a delegada afirma que o jovem era conhecido na cidade por ser homossexual e reitera que o crime aconteceu hoje.

Jovem morre após ser espancado em Piripiri; Polícia suspeita de homofobia. (Foto: Reprodução)



O corpo de Valteres Peixoto foi encaminhado para o necrotério do Hospital Regional de Piripiri, para realização do exame cadavérico que irá confirmar a causa da morte.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estão em diligências pelo município em busca dos possíveis autores do crime, que ainda não foram identificados.

Nathalia Amaral