Jovem é encontrado após passar quatro dias desaparecido no Sul do Piauí

O jovem Francisco Emanoel de Oliveira, de 25 anos, desaparecido desde a última quarta-feira (20), foi encontrado com vida na zona Rural do município de São Raimundo Nonato. Segundo informações da Polícia Militar, o estudante universitário foi encontrado na localidade da Serra Vermelha, na manhã deste domingo (24), e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município para receber atendimento médico.



Até o momento não há confirmação sobre as circunstâncias nas quais o jovem foi encontrado e os motivos que teriam levado ao seu desaparecimento. De acordo com informações de populares, o jovem teria sofrido um acidente de moto e foi encontrado na zona Rural. No entanto, essa informação ainda não foi confirmada pela Polícia.

Francisco Emanoel de Oliveira, de 25 anos, é estudante do curso de medicina veterinária no campus da Universidade Federal do Piauí da cidade de Bom Jesus e havia sido visto pela última vez ao sair de um bar, na quarta-feira (20). O estudante estava no local na companhia de amigos e saiu sozinho em uma moto Honda Bros, após dizer aos amigos que ia para casa. Estudante foi encontrado com vida. (Foto: Arquivo Pessoal)

Nathalia Amaral