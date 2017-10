Jovem é assassinado enquanto chegava em casa do trabalho

O jovem Lucas Pontes, de 25 anos, foi assassinado durante a madrugada de hoje (17) ao ser alvejado com um tiro na porta de casa. O crime aconteceu na porta da casa de Lucas. Uma ambulância chegou a ser acionada, mas o rapaz faleceu no local.



De acordo com informações do Major Flávio Pessoa, comandante do 5º BPM, Lucas estava chegando em casa do trabalho quando foi abordado. A vítima fazia parte de uma empresa que faz serviços de telemarketing, e trabalhava no período noturno. Por volta de 1h10 da madrugada, Lucas chegava em sua casa, no bairro Vale do Gavião, zona Leste de Teresina.

(Foto: Reprodução/ Facebook)

A vítima dirigia um automóvel modelo Fiat Uno. “Ele vinha chegando em casa, colocando o carro na garagem, quando foi abordado pelos indivíduos”, conta o major Pessoa. A Polícia ainda não sabe quantas pessoas participaram do crime, nem se estava a pé ou em algum outro veículo.

“O que se sabe é que ele foi alvejado com um tiro no tórax, e que o carro foi levado”, disse o major Pessoa. Segundo o major, uma ambulância do SAMU chegou a ser acionada, mas quando a equipe médica chegou ao local, Lucas já havia falecido.

Ainda segundo o major Pessoa, a Polícia busca o carro que foi roubado para chegar aos responsáveis pelo crime. Imagens das câmeras de segurança de imóveis em todo o entorno do local do crime poderão ajudar a polícia a encontrar os criminosos. O caso passa para a investigação da Delegacia de Homicídios.

Nayara FelizardoAndrê Nascimento