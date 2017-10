Jovem é assassinado a facadas pelo colega de trabalho da esposa

A Polícia Militar está em diligências à procura de um rapaz de 18 anos identificado como Antônio José de Sousa. Ele é acusado de ter matado a facadas o marido de uma colega de trabalho em uma praça do bairro Anita Ferraz, na zona Leste de Teresina. A vítima foi identificada como sendo Lucas Henrique Alcântara, 23 anos.



O crime aconteceu por volta de uma hora da madrugada deste domingo (15) na Rua Jandira. De acordo com os policiais do 5º BPM, que atenderam a ocorrência, a mulher da vítima presenciou toda a cena, que iniciou com uma discussão e terminou com Antônio aplicando vários golpes de faca em Lucas Henrique. As motivações do homicídio ainda não foram informadas pela polícia.

A vítima ainda chegou a ser socorrida e foi encaminhada às pressas para o Hospital do Satélite, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo pouco depois de dar entrada. O caso já foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios, que vai dar início á investigação.

Maria Clara Estrêla