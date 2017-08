Um jovem identificado como Francisco Douglas de Sousa Ferreira, de 18 anos, foi detido na manhã desta quinta-feira (27), por suspeita de tráfico de drogas no bairro Parque Mão Santa, zona Leste de Teresina. Segundo a Polícia Militar, com o jovem foram encontradas 128 pedras de crack, duas trouxas grandes de cocaína, dinheiro trocado e uma balança de precisão.



Jovem de 18 anos é preso por tráfico de drogas na zona leste de Teresina. (Foto: Divulgação/PM)

De acordo com os policiais militares que atenderam a ocorrência, a equipe foi alertada sobre a prática criminosa e se encaminhou até o local da denúncia, uma residência localizada na rua 20 do Parque Mão Santa. Em posse das informações, a equipe tática traçou um plano de ação para efetuar a prisão do suspeito.

O suspeito foi conduzido para a Central de Flagrantes para os devidos procedimentos legais.

Nathalia Amaral