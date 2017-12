Jovem de 18 anos é assassinado a tiros e a facadas no Parque Mão Santa

Um rapaz de apenas 18 anos, identificado somente como Lucas, foi brutalmente assassinado a tiros e facadas em uma praça do bairro Parque Mão Santa no final da tarde deste domingo (17). Pelo menos quatro rapazes, aparentando serem menores de idade, cercaram a vítima na praça e um deles, portando um revólver calibre 38, efetuou o primeiro disparo.



“Logo em seguida, um outro rapaz investiu contra ele com uma faca e desferiu vários golpes na altura do peito e dos braços. E novamente o rapaz que estava armado efetuou pelo menos mais quatro disparos”, relatou o cabo Ferreira, do 5º BPM, que atendeu à ocorrência.

Segundo o PM, a vítima conheceria pelo menos um dos suspeitos e a hipótese é de que os dois tivessem se desentendido por conta de ciúmes. “A vítima não tinha nenhuma passagem pela polícia nem qualquer antecedente criminal. que possa caracterizar o crime como acerto de contas entre rivais. Na verdade, ao que consta, se tratou de um desentendimento envolvendo relacionamentos amorosos”, explicou o PM.

Uma equipe da Delegacia de Homicídios esteve no local para fazer a perícia e colher os relatos de conhecidos e familiares da vítima. O corpo de Lucas foi encaminhado para o IML e o caso segue sob investigação da Polícia Civil. Até o momento, nenhuma prisão foi efetuada.

Maria Clara Estrêla