Jogador é morto a caminho da delegacia para denunciar assalto

Um jogador de futebol foi morto a tiros após ser assaltado na madrugada deste domingo em Queimados, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Civil, Paulo Alex Silva Machado, de 20 anos, foi assassinado quando ia prestar queixa de um assalto que sofreu no bairro Porteira. Ele teve o carro e pertences roubados por quatro homens armados.

Paulo Alex foi morto durante assalto no Rio de Janeiro (Foto: Reprodução/Facebook)



Segundo a Polícia Civil, o jogador, que estava acompanhado de um amigo e da família, estava seguindo para a delegacia a pé, quando os mesmos suspeitos passaram com o carro roubado e atiraram na direção do grupo na Avenida Pedro Jorge. Paulo Alex morreu na hora e outras duas pessoas ficaram feridas em estado grave.

Ainda de acordo com a polícia, Paulo e um amigo saíram de casa por volta da 0h com o carro do pai do jogador e retornaram por volta das 3h20, informando que haviam sido assaltados pelos suspeitos, que estavam em duas motos.

O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense. A polícia informou que irá utilizar imagens de câmeras de segurança para identificar os autores do crime. Até o fechamento da reportagem, nenhum suspeito havia sido detido.

Criado na base do Artsul, Paulo Alex era zagueiro e ainda havia jogado pelo Madureira e pelo Riograndense-RS.

