Homens são presos por exercício ilegal da profissão de dentista

Dois homens foram presos na manhã de hoje (18), na Praça da Bandeira, por exercício ilegal da profissão de dentista. Segundo informações do titular do 1º Distrito Policial, o delegado Mamede Rodrigues, os homens ofereciam serviços de manutenção de aparelho ortodôntico aos transeuntes nas proximidades do Shopping da Cidade.

O serviço oferecido pelos suspeitos incluía colocação de ligas coloridas nos aparelhos ortodônticos, utilizados para regular a arcada dentária. Apesar de ser um crime de menor potencial ofensivo, o delegado explica que os dois homens serão autuados por atividade ilegal.

A Polícia Civil ainda não divulgou a identificação dos suspeitos. No entanto, o delegado afirma que os dois foram conduzidos para a Central de Flagrantes para realização dos procedimentos legais cabíveis.

Nathalia Amaral