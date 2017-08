Homens armados invadem aniversário e roubam carro de padre

Dois assaltantes armados invadiram uma festa de aniversário durante a madrugada desta sexta-feira (18), no Centro da cidade de Altos, localizada a cerca de 40 km de Teresina. Segundo informações da Polícia Civil, os suspeitos renderam os convidados e roubaram joias, celulares e o carro do padre do município.



Segundo relatos das vítimas dado à Polícia Civil, os dois homens adentraram a festa por volta de 1h da madrugada, levando pertences de valor das vítimas que estavam na festa de aniversário de 50 anos de um morador da cidade. O carro do padre da Paróquia de Altos, um veículo do modelo Hilux de cor preta que estava estacionado na porta do local, também foi levado pelos assaltantes durante a ação.

O padre registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Polícia Civil de Altos. A Polícia ainda está em diligência em busca dos suspeitos. Ainda não há informação sobre a identidade dos envolvidos no assalto e o carro do padre não foi recuperado até o momento.

Nathalia Amaral