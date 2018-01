Homens armados explodem agência do Bradesco em Altos

Na madrugada desta sexta-feira (12), assaltantes invadiram uma agência do Banco Bradesco localizada na Avenida João de Paiva, centro da cidade de Altos. De acordo com a Polícia Militar, seis homens armados estavam envolvidos no crime. A equipe tática foi acionada após moradores ouvirem um barulho de explosão. O crime aconteceu por volta das 03h da manhã.



Para conseguir entrar na agência, os assaltes usaram explosivos. Foto: Reprodução

Segundo Capitão Cléber, quando os polícias chegaram no local os assaltantes ainda estavam na agência. “Na tentativa de impedir a ação, houve troca tiros entre os polícias e os homens. Mas, eles acabaram conseguindo fugir em um Ford Ranger branco”, disse.

De acordo com as investigações, os acusados teriam fugido em direção às saídas para a cidade de Beneditinos, ou de Teresina. Nenhum dos assaltantes foram encontrados até o momento. Viaturas do COPOM (Central de Operações Militares), BOPE (Batalhão de Operações Especiais) e RONE foram acionadas.



Agência do Bradesco em Altos fica bastante danificada após ação de assaltantes na madrugada desta sexta. Foto:Reprodução

Por conta da ação feita pelos assaltantes a agência do Bradesco ficou bastante danificada e teve que ser isolada para realização da perícia e desdobramentos cabíveis.

Nayara FelizardoGeici Mello