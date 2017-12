Empresário fica preso às ferragens após acidente grave na avenida Jockey Club

Um grave acidente envolvendo um veículo de modelo Fox e um ônibus deixou um homem em estado grave após ficar preso às ferragens. O acidente ocorreu por volta das 6h45 desta sexta-feira (29), no cruzamento das avenidas Jockey Club e Irapuan Rocha, na zona Leste de Teresina. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi identificada como sendo o empresário Luciano das Neves de Holanda Barroso, de 24 anos.



De acordo com a PM, o ônibus da empresa São Cristóvão colidiu com o Fox e arrastou o carro por vários metros, fazendo com que o veículo se chocasse com um poste. Devido ao impacto, o poste quebrou e a vítima ficou presa às ferragens, sendo necessário duas viaturas do Corpo de Bombeiros para fazer o resgate.

A vítima foi encaminhada em estado gravíssimo para o Hospital de Urgências de Teresina e apresentou traumatismo craniano. Ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente.

Veja fotos do acidente:

Nathalia Amaral