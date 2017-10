Homem é preso por estuprar menina em banheiro de escola

Foi preso, nesta quarta-feira (04), um homem identificado como Jailson Antônio de Brito, suspeito de ter estuprado uma garota de 14 anos na cidade de Jaicós, a cerca de 360 km de Teresina. Segundo informações da Polícia Civil, o crime aconteceu no último dia 26 de setembro, no banheiro da quadra de esportes de uma escola do município.

De acordo com o titular da Delegacia de Jaicós, o delegado Miguel Carneiro, após o crime, a vítima ficou ferida gravemente e precisou receber atendimento médico no Hospital de Jaicós, sendo posteriormente encaminhada para o Hospital de Picos. Em depoimento à Polícia, o supeito alegou que a vítima havia consentido em ter relações sexuais com ele, fato este que foi desmentido pela mesma.

"A menina ainda não foi ouvida formalmente, mas segundo ela teria falado no hospital para o médico que a atendeu, ela aceitou ter relações, mas desistiu e solicitou que ele parasse. No entanto, ele não parou mais e continuou contra a vontade dela, causando-lhe lesões", informou o delegado.

Jailson Antônio de Brito também é suspeito de ter tentado estuprar uma outra jovem, na mesma escola onde ocorreu o crime. As investigações estão sendo feitas pela Polícia Civil de Jaicós. O suspeito foi preso preventivamente e conduzido à Central de Flagrantes de Picos, onde permanecerá preso à disposição da Justiça de Jaicós.









Nathalia Amaral