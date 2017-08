Homem é preso pela Polícia Federal transportando supermaconha em ônibus

A Polícia Federal prendeu na noite de ontem (16) um homem portando cerca de 10 kg de “supermaconha”. Acusado de tráfico de drogas, o rapaz vinha da cidade de São Luís, no Maranhão, com destino à Fortaleza, no Ceará.



Droga foi encontrada em bagagem (Foto: Divulgação/ Polícia Federal)

Segundo nota da Polícia Federal, a prisão foi feita durante uma operação de rotina na BR-343, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal. Uma vistoria em um ônibus da empresa Guanabara revelou que o homem trazia em sua bagagem vários pacotes da droga.





O skunk, que ficou conhecido no Piauí como “supermaconha”, trata-se de uma droga obtida a partir do cruzamento de várias espécies da Cannabis, e plantada com mais cuidado. Essa variedade possui efeito mais forte que a maconha prensada, que é normalmente apreendida com traficantes do Piauí.

O homem foi preso em flagrante e conduzido para a Casa de Custódia, onde ficará à disposição da Justiça.

Nayara FelizardoAndrê Nascimento