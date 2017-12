Homem é preso com LSD que seria vendido em réveillon no litoral do Piauí

Foto: Reprodução

Um homem, reconhecido por Adson Tavares Sousa, foi preso em flagrante em Luis Correia com LSD e maconha. Segundo a Polícia Civil, que realizou a prisão com apoio da Greco (Grupo de Repressão ao Crime Organizado), a droga apreendida seria vendida nas festividades da virada do ano em Barra Grande.

A Polícia Civil prendeu também, Rômulo Vitorino Oliveira, com uma porção de Skank, uma maconha geneticamente alterada. Será realizado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) de porte para uso pessoal.

A Polícia Civil pede que a população continue ajudando com informações que possam auxiliar nas investigações de crimes ocorridos. As diligências que resultaram nas duas prisões são provenientes de investigações advindas das denúncias anônimas.

Da redação