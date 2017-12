Homem é morto a tiros por rival durante vaquejada na zona rural de Pio IX

Um homem foi assassinado durante uma vaquejada, na localidade de ‘Odilândia’, situada na zona rural de Pi IX. O crime aconteceu na noite deste sábado (30), por volta das 22h30min. A vítima foi reconhecida como Oliel Rocha, vulgo ‘Lelê’, de 31 anos. O acusado foi identificado como Manoel Francisco da Silva, vulgo ‘Reizinho’, de 56 anos. Os dois residiam na zona rural.

Segundo o Sargento Hildomar, as investigações apontam que o crime teria sido motivado por desavenças entre os dois homens. “Sabemos que o Oliel já tentou matar um dos irmãos de Reizinho. E que a briga entre a família dos dois é antiga. Mas ainda estamos investigando”, afirmou o PM.

De acordo com informações da Polícia Militar, o fato ocorreu no meio do evento, que é tradicional da região, enquanto acontecia a competição esportiva, os dois homens estavam próximo ao curral onde ficam os gados, quando os disparos foram efetuados. Quando a polícia chegou, ‘Lelê’ já estava morto. E o acusado, tinha fugido do local.

Manoel Francisco, “o reizinho”, continua foragido. O caso agora está sendo investigado pela Polícia Civil.

Nayara FelizardoGeici Mello