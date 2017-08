Jovem é morto por policial militar ao tentar realizar assaltos no Dirceu

Um homem identificado como Mateus de Sousa Silva, de 19 anos, foi morto a tiros no início da noite de ontem (05) no Parque Flamboyant, região do Grande Dirceu, zona Sudeste de Teresina. De acordo com a Polícia Militar, o jovem assassinado e um comparsa tentavam praticar assaltos na região, quando foram surpreendidos por um policial militar, não identificado, que passava pelo local.

O relações públicas da Policia Militar do Piauí, coronel John Feitosa, explica que o policial militar agiu em legítima defesa ao atirar contra o assaltante. Segundo ele, o policial tinha ido fazer compras e passava pelo local, quando presenciou os dois assaltantes abordando moradores do Parque Flamboyant.

“Presenciando o fato, ele interveio na ação e o elemento veio a óbito. A ação foi legítima no cumprimento do dever legal, em legítima defesa dele e de terceiros, pois, no momento do fato, o elemento estava armado. O policial militar fez a sua apresentação espontânea e realizou todos os procedimentos legais”, reitera.

O suposto assaltante morreu ainda no local, já o comparsa conseguiu fugir. Mateus de Sousa Silva possuía diversas passagens pela Polícia. As investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia de Homicídios.

