Homem é linchado após suposta tentativa de assalto na zona sudeste

Um homem identificado como Ismael da Silva Neto, 20 anos, foi linchado na noite desta quinta-feira (27), no bairro Alto da Ressurreição, zona sudeste de Teresina, durante uma tentativa de assalto.

Segundo a Polícia Militar, Ismael e outro homem abordaram um morador da Rua São José do Ouro para roubar sua motocicleta. A vítima, contudo, não entregou a chave e correu para dentro de casa, deixando seu veículo na rua.

Ismael teria corrido atrás do dono da moto para tomar a chave, momento em que os dois iniciaram uma luta. E a confusão acabou chamando a atenção de vizinhos, que foram até o local e começaram a agredir Ismael.

Conforme informações de testemunhas, o outro suspeito teria fugido assim que viu a aproximação dos populares.

De acordo com o capitão Suedney, do 8º Batalhão, os moradores disseram à Polícia Militar que o suspeito que fugiu chegou a efetuar um disparo de arma de fogo que teria atingido o ombro da vítima de assalto. Esta informação, contudo, ainda não foi confirmada pela PM. Suedney afirma que é possível que os populares tenham inventado esta versão na tentativa de justificar o espancamento de Ismael da Silva Neto, que chegou a ser socorrido mas faleceu a caminho do Hospital de Urgência de Teresina Professor Zenon Rocha (HUT).

Temendo ser responsabilizado pelo linchamento, o homem que supostamente foi baleado deixou o local e até a manhã desta sexta-feira não havia sido localizado.



"O cara que teria sido alvejado evadiu-se do local. Segundo moradores, ele temeu o desfecho, porque viu a população linchando o suspeito", detalha o capitão Suedney.

Cícero Portela