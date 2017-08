Homem é executado enquanto dormia, na zona Sul de Teresina

Um homem foi executado durante a noite de ontem (20), enquanto dormia com a esposa, na zona Sul de Teresina. O crime aconteceu na vila Costa Rica, zona Sul de Teresina.



As informações são do delegado Danúbio Dias. Dois homens em uma motocicleta chegaram à casa de José de Ribamar Matias, de 30 anos. Um deles invadiu a casa e entrou no quarto de Ribamar, que dormia ao lado da esposa. O executor disparou acertou quatro tiros na vítima e fugiu do local.

Ribamar chegou a ser levado para o Hospital de Urgências de Teresina, mas não resistiu e veio a óbito. Segundo o delegado Danúbio, não foi constatado nenhum roubo na residência, e o caso é tratado como uma execução.

O delegado informou ainda que a vítima tinha passagens pela polícia por roubo e era usuário de drogas. A esposa dele não sofreu nenhum ferimento.

Nayara FelizardoAndrê Nascimento