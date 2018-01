Homem é atropelado na BR-343 e motorista foge sem prestar socorro

Um homem identificado como Iranildo Veras morreu atropelado na BR-343, no município de Brasileira, na noite de ontem (04). A vítima morava em Cocal. De acordo com a imprensa local, ele sofria de transtornos mentais e estava em surto.



O corpo foi reconhecido após a divulgação de imagens através de grupos de whatsapp. As fotos do acidente mostram que Iranildo ficou bastante ferido. A Polícia Civil recolheu o corpo para o necrotério do hospital regional da cidade de Piripiri, onde foi realizada a perícia e a identificação.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista envolvido no acidente fugiu do local e até o momento não foi identificado.





Nayara Felizardo