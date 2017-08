Jovem é baleado com três tiros na cabeça próximo à OAB e sobrevive

Um jovem identificado pelas iniciais B. G., de 17 anos, foi alvejado por volta das 14h de hoje (26) nas proximidades da sede da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Piauí (OAB-PI) na rua Mato Grosso, bairro Cabral, na zona Centro/Norte de Teresina.



Segundo populares que presenciaram o crime, o adolescente foi atingido com três disparos na cabeça por dois homens em uma motocicleta e foi resgatado pelo SAMU inconsciente, mas ainda com vida. Os suspeitos se evadiram do local e a Polícia Militar, quando procurada, disse que não tinha recebido nenhuma ocorrência na região até o momento.

Ainda de acordo com testemunhas, o jovem estava acompanhado da namorada quando foi surpreendido pela dupla armados numa moto. A jovem não foi atingida, já que os disparos teriam sido direcionados somente ao adolescente. Ainda não informações sobre a motivação do crime.

O caso vai seguir sob investigação do Distrito Policial da área. Câmeras de segurança de casas e estabelecimentos comerciais próximos à esquina onde aconteceu o homicídio podem ter registrado o momento da ação dos criminosos.

Nathalia Amaral, com informações de Maria Clara Estrêla.