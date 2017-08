Homem é assassinado ao sair de lojas de frios no Parque Piauí

Um homem de 50 anos, cuja identidade ainda não foi informada pela polícia, foi assassinado a tiros quando saía de uma loja de frios na Avenida Principal do bairro Parque Piauí, zona Sul de Teresina. De acordo com a Delegacia de Homicídios, que foi acionada até o local, a vítima teria sido abordada por pelo menos quatro homens em motocicletas e atingida com um disparo de arma de fogo no peito.



Segundo o agente Do Vale, da Homicídios, o crime tem características de tentativa de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte, no entanto a polícia ainda está apurando se algo de valor material teria sido levado do estabelecimento comercial ou da própria vítima. “Nossas equipes estão em campo ainda, fazendo as diligências”, afirma o agente.

A vítima teria sido socorrida por populares que o levaram até o Hospital de Urgências de Teresina (HUT) em um táxi, mas não resistiu ao ferimento e teria morrido no meio do caminho.





Maria Clara Estrêla