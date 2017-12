Homem é assassinado a tiros no Buenos Aires

Um homem de 48 anos, identificado apenas como Cícero Luís, foi assassinado a tiros no começo da noite dessa terça-feira (19) no cruzamento das ruas Radialista Jackson Moreira com Rua Castelo do Piauí, no bairro Bueno Aires. Ele estava sentado na calçada, na porta de uma casa, quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta, que já chegaram efetuando os disparos.



A Polícia Militar esteve no local e informou que Cícero teria sido vítima de uma ação deliberada de dois suspeitos de assalto. Segundo o tenente Arnaldo, do 9º BPM, a vítima não tinha passagens pela polícia nem qualquer relação com o mundo do crime que pudesse caracterizar o crime como um possível acerto de contas.

“Testemunhas disseram que se tratava de um homem trabalhador, que fazia trabalho de capina em algumas casas aqui da região, inclusive conhecido por ser uma pessoa bastante tranquila”, disse o tenente Arnaldo. O PM acrescentou ainda que os suspeitos de matar Cícero seriam os mesmos que estavam sendo procurados pela polícia por assaltarem um grupo de pessoas minutos antes no Bueno Aires.

Cícero Luís foi morto com pelo menos dois tiros na virilha. Seu corpo foi encaminhado para o IML após a perícia da Delegacia de Homicídios, que segue investigando o caso. Até o momento nenhuma prisão quanto ao caso foi feita.

Maria Clara Estrêla