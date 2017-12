Homem é assassinado a tiros na porta de casa em Itainópolis

A Polícia Militar registrou um homicídio na localidade Baixa, zona Rural do Município de Itainópolis, a 365 quilômetros de Teresina. Um homem, identificado como João Borges da Silva, 50 anos, mais conhecido como João Bosco, foi assassinado com pelo menos três disparos de arma de fogo na porta de sua residência por volta das duas horas da madrugada desta sexta-feira (15).



Segundo informou o capitão Elias, porta-voz do 4º BPM de Picos, que atendeu à ocorrência, João Borges já teria passagens pela polícia pelos crimes de homicídio e seu assassinato, a princípio, tem características de acerto de contas. “A vítima é natural de São Paulo e tinha chegado à localidade Baixa há aproximadamente um ano. Desde então, já tinha sido visto andando armado diversas vezes. Nós inclusive já apreendemos um revólver dele dentro da agência dos Correios de Itainópolis”, relata o capitão.

O PM conta que os autores do crime chegaram, cada qual em uma motocicleta, à residência de João e o chamaram do lado de fora pelo nome. Assim que a vítima abriu o portão, foi recebido a tiros. Não houve tempo de reação e ele acabou morrendo no local, antes mesmo da chegada da ambulância.

Policiais do 4º BPM fizeram diligências na região para tentar localizar os suspeitos, mas, até o momento, ninguém foi preso.

