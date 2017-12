Homem ataca a ex com garrafa de vidro quebrada por não aceitar término

No último sábado (2), uma mulher foi gravemente ferida pelo ex-marido por não ter aceitado reatar o relacionamento que os dois mantiveram por cerca de uma década. O crime ocorreu na cidade de Parnaíba, 339 km ao norte de Teresina, no litoral do estado.

Conforme o depoimento da vítima, eles estão separados há quase um mês, e no último sábado o agressor procurou a ex-companheira para pedir que ela o aceitasse de volta.

Após ouvir a negativa da ex, ele quebrou uma garrafa de vidro e atacou a mulher violentamente, provocando cortes profundos no seu rosto, no ombro e no braço.

À Polícia, a vítima revelou que sofreu agressões durante vários anos do relacionamento, e foi este o principal motivo que a levou a pedir a separação.





Da Redação