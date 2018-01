Homem aplica golpes com bilhetes de jogos em casas lotéricas; vídeo

A Polícia Civil está investigando um homem que tem aplicado golpes nas Casas Lotéricas de Teresina. O suspeito, um senhor calvo com idade entre 50 e 65 anos, foi flagrado pelas câmeras de segurança de loterias na zona leste e no centro.



Segundo Thales Melo, agente do 5º Distrito Policial e diretor de comunicação do Sindicato dos Policiais Civis do Piauí, o homem engana o operador de caixa da Casa Lotérica com bilhetes de jogos sem validade. “Ele chega pedido pra fazer diversos jogos, com diferentes valores. No momento em que o operador de caixa os registra, ele retira do bolso comprovantes com datas antigas e rapidamente faz uma troca. Em seguida diz que vai buscar o dinheiro e sai levando os bilhetes válidos”, explica o policial.

As imagens reveladas pela polícia mostram o momento em que o suspeito retira os bilhetes do bolso, faz a troca e sai da Casa Lotérica sem pagar. "Soubemos que ele vende esses bilhetes, pelos quais não pagou, no Shooping da Cidade", afirma Thales Melo.

As vítimas do golpe estão registrando Boletim de Ocorrência no 5º DP e no 1º DP.









Nayara FelizardoJessyca Mazza