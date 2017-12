Gari é alvejado com cinco tiros por colega de trabalha na BR-343

Um trabalhador da coleta de lixo de Teresina foi alvejado com pelo menos cinco disparos de arma de fogo na madrugada desta terça-feira (12) nas proximidades da rotatória que dá acesso a bairro Tancredo Neves, na BR-343. A vítima foi identificada pela polícia como sendo Josino Carvalho Sousa, 29 anos, e o crime teria sido praticado por um colega de trabalho.



Segundo o cabo Renato, da Companhia Independente de Policiamento de Trânsito (Ciptran), que esteve no local da ocorrência, a vítima e o suspeito teriam uma rixa antiga e, durante uma discussão, um deles sacou a arma e efetuou os disparos. Josino foi atingido com dois tiros no rosto, dois na coxa esquerda e um no tórax, próximo ao coração.

“Quando nós chegamos ao local, ele ainda estava com vida, talvez porque a arma de onde partiram os tiros não fosse de grosso calibre. Nós acreditamos que se trate de um disparo de calibre 22. Se fosse calibre 30 ou 38, ele provavelmente não teria resistido”, explica o cabo Renato.

Josino foi encaminhado para o Hospital de Urgências de Teresina (HUT) por uma ambulância do Samu. O Portal O hospital informou que Josino está internado no setor de estabilização, mas que seu estado é grave e inspira cuidados. A Polícia Militar fez diligências durante a madrugada nas cercanias do Tancredo Neves à procura do suspeito, mas ninguém foi preso até o momento.

