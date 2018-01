Fuzil usado por traficante na virada de ano custa mais de R$ 50 mil

O fuzil calibre .50, capaz de derrubar uma aeronave e usado por um traficante em um vídeo gravado no réveillon no Complexo do Alemão, tem um preço estimado em R$ 50 mil, de acordo com as investigações da Polícia Civil. Nesta quinta, a Delegacia Especializada em Armas e Explosivos deu detalhes técnicos sobre a arma: ela pode atingir um alvo com precisão a 1,8 km, com altíssimo poder de destruição.

O fuzil mostrado pode ser o mesmo que aparece em uma foto com outra arma do mesmo calibre, também no Complexo do Alemão.

Fuzis calibre .50, que supostamente estão no Complexo do Alemão. Um deles pode ser o mesmo de vídeo divulgado em redes sociais na virada de 2017 para 2018 (Foto: Divulgação/Polícia Civil)



"Existe a chance de ser o mesmo, estamos investigando. O fuzil .50 se caracteriza por ser uma arma antimaterial, o que significa que ela é para ser utilizada contra alvos barricados, edificações, veículos, aeronaves. Não é geralmente utilizado contra alvos humanos", explicou o delegado assistente André Leiras.

Entre 2015 e 2017, foram apreendidos dois fuzis deste tipo: "Apenas um estava em condições de atirar, o outro estava com um problema técnico", afirmou Leiras. Nos Estados Unidos, a arma pode ser comprada por U$ 2,25 mil.

A polícia investiga a rota para a chegada dos fuzis, e também quem encomendou as armas. Em outros estados, o uso do armamento pesado para cometer crimes já é uma realidade. “Em São Paulo temos notícia de que essa arma foi utilizada para roubos a carro forte, e no Nordeste também”, explicou o delegado. Ainda não há registros, segundo a polícia, de que o armamento tenha sido utilizado para cometer crimes no Rio de Janeiro.

O RJTV mostrou que, de acordo com as investigações, o fuzil chegou às mãos dos traficantes por meio de Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, o Marcelo Piloto, um dos maiores fornecedores de armas para as favelas do Rio, preso em dezembro, no Paraguai. Marcelo levava uma vida de luxo no país vizinho, financiada pela venda de armas. "A prisão dele é um baque muito grande para esses traficantes", comentou Leiras.

Informações técnicas



A polícia investiga se o fuzil mostrado no vídeo é um modelo americano SHTF50, com peso estimado entre 7 e 8 kg. O armamento, segundo policiais ouvidos pelo G1, pode atingir um alvo com precisão a 1,8 km, e tem alcance de até 7 km.

As munições mais utilizadas para esses fuzis são a munição traçante, explosiva, incendiária, a perfurante. A mostrada no vídeo no Complexo do Alemão é do tipo traçante, que traça uma trajetória luminosa no escuro. ​

Munição de fuzil calibre .50, em comparação com calibre 7,62 e calibre 556 (da esquerda para a direita) (Foto: Henrique Coelho/G1)



O fuzil .50 é uma arma de repetição (um tiro por vez), de um calibre criado originalmente para metralhadora. Um fuzil deste tipo possui cinco a dez tiros por carregador. Segundo a polícia, a arma mostrada em vídeo pode disparar até cinco projéteis. O homem que dispara utiliza um fone de ouvido, para abafar o barulho.

Há indícios de que ações criminosas no Paraguai, como a morte do traficante Jorge Rafaat e o assalto a transportadora de valores cometido por brasileiros tenham tido a utilização de armas calibre .50: a primeira com metralhadora e a segunda com um fuzil. "O calibre foi criado para ser utilizado com uma metralhadora, e não com um fuzil. Seria primeiramente para fazer saturação de área, a média e longa distância, como faz uma metralhadora. Com um fuzil, mira-se em pontos específicos", explicou Leiras.

G1