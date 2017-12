Empresário é preso por atrasar pagamento de pensão alimentícia para filho

O empresário Franly Lima, dono do Centro de Convenções Atlantic City, foi preso por volta das 10 horas desta quinta-feira (30), por conta de uma dívida de natureza alimentar.

Franly estava em seu escritório no Atlantic City quando foi preso por uma equipe da Divisão de Capturas (Dicap) da Secretaria de Segurança Pública do Estado.

O empresário Franly Lima

Segundo o delegado Odilo Sena, da Dicap, o empresário está devendo vários meses da pensão alimentícia de um filho de nove anos.



O montante total da dívida não foi informado porque o processo corre em segredo de justiça, mas o delegado afirma que é um "valor considerável".

Além do Centro de Convenções Atlantic City, o empresário Franly é dono de veículos de comunicação, de clubes e de uma rede de motéis e hotéis no Piauí.

O delegado Odilo Sena explica que, para conseguir a liberdade, basta que o empresário pague o valor acumulado da dívida de natureza alimentar.

O Portal O DIA ligou para o escritório de Franly para tentar contato com sua assessoria jurídica, mas a secretária do empresário informou que a advogada não estava no prédio no momento, e disse que não poderia informar o número do seu telefone.

Em nota, o empresário afirmou que tem feito os pagamentos mensais ao longo de quatro anos de processo. "O caso em questão refere-se a um processo de alimentos que está para ser julgado na 1ª Vara de Família de Teresina. Essa pensão é provisória e corresponde a 15 salários mínimos por mês, R$ 14.055,00, valor que sempre considerei absurdo para as despesas de uma criança saudável, sem falar que por fora ainda se utilizam de moradia sem custos de um apartamento de cobertura na zona leste. Até agora paguei um total de pensão provisória para meu filho, o valor de quase R$ 527.49841", disse Franly.

Nayara Felizardo