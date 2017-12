Fogo destrói salas de aula e cantina de escola e ameaça Centro Sarah Menezes

Um incêndio de grandes proporções destruiu duas salas de aula, dois banheiros e parte da cantina da Unidade Escolar Áurea Freire, localizada no bairro Saci, na zona Sul de Teresina, na tarde deste sábado (16). Segundo informações de moradores, o fogo chegou a ameaçar se alastrar para o Centro de Treinamento Sarah Menezes, que está situado no mesmo local que o colégio.



De acordo com o tenente Costa do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou após os servidores contratados para fazer a limpeza do terreno da escola, terem ateado fogo em um mato seco que estava sendo capinado. “Eles estavam capinando e queimando esses montes de mato, e perderam o controle do fogo”, conta o tenente Costa. O fogo se alastrou e atingiu uma parte do matagal que ainda não estava capinado e chegou ao teto da unidade escolar.

Devido à proporção das chamas, uma grande nuvem de fumaça podia ser vista de todo o bairro. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, dois banheiros, duas salas de aula e uma parte da cantina foram atingidos e totalmente destruídos. “Foi perda total, tivemos que usar uma grande quantidade de água para conseguir apagar”, destacou o tenente. Apesar da gravidade do incêndio, o fogo foi controlado rapidamente pela equipe do Corpo de Bombeiros.

Nathalia Amaral