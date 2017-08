Filho de prefeito sofre acidente em estrada do Sul do Piauí

Álvaro Ribeiro, filho do prefeito de Várzea Branca, Edivaldo Ribeiro, sofreu um acidente na rodovia que dá acesso à cidade de Várzea Branca, a cerca de 560km de Teresina. Segundo informações de familiares, o jovem capotou o carro na madrugada de hoje (31).



De acordo com a mulher do prefeito de Várzea Branca e madrasta do jovem, Fran Oliveira, a suspeita é de que o jovem teria cochilado ao volante e, por conta disso, perdeu o controle do veículo.

O carro, do modelo Tucson, chegou a capotar na pista e ficou completamente destruído. Por sorte, o jovem foi resgatado apenas com ferimentos leve e encaminhado para o hospital do município, mas já recebeu alta e passa bem.

Nathalia Amaral