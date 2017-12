Ex-prefeito é preso após efetuar disparos com arma de fogo em festa no PI

O ex-prefeito de Nossa Senhora dos Remédios, Ronaldo Lages, foi preso na madrugada de hoje (16), após efetuar disparos com arma de fogo em praça pública, durante a festa de comemoração do aniversário do município de Nossa Senhora dos Remédios, localizado a cerca de 180 km de Teresina.



Segundo informações do titular da Delegacia Regional de Esperantina, o delegado Leonardo Alexandre, o ex-prefeito, que também é policial civil, foi detido por policiais militares após disparar três vezes com uma pistola .40 e causar um tumulto na festa.

Ex-prefeito Ronaldo Lages foi detido após disparar uma pistola .40 durante uma festa. (Foto: Reprodução/Facebook)

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o ex-prefeito sendo rendido por seis policiais militares, enquanto outras pessoas tentam intervir. Ronaldo Lages chegou a ser conduzido para a Delegacia de Esperantina, mas foi liberado após o pagamento de fiança. Segundo informações, a pistola utilizada pelo policial civil é de propriedade da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Piauí.

Na sua página pessoal na rede social Facebook, o ex-prefeito se defendeu das acusações e alegou que os disparos foram efetuados para tentar inibir um grupo de homens que supostamente estariam brigando durante a festa de aniversário do município. Em seu relato, Ronaldo Lages afirmou que, ao perceber que diversos homens estavam correndo para bater em outro rapaz, ele decidiu intervir para “acalmar” a briga.

“Como naquele momento percebi que a Polícia Militar não estaria ali por perto, resolvi como Policial Civil não ser omisso e agir para conter a briga que poderia ter acontecido coisas piores. Quanto ter efetuado 3 disparos para cima, lógico que para inibir que continuasse a briga que envolvia diversas pessoas, não teria como eu inibir gritando para os mesmo parar, por esta razão me sentir obrigado a efetuar os 3 disparos para conter aquela confusão [sic]”, conta.

Em liberdade, Ronaldo irá responder pelo crime de uso indevido de arma de fogo.

Veja vídeo:





Condenado

Ronaldo Lages é condenado pela Justiça por ter matado culposamente no trânsito a biomédica Joysa Ribeiro Barros e ter ferido o namorado dela Francisco Richard de Moura Morais, em 25 de maio de 2013. Segundo a denúncia do Ministério Público, Ronaldo era o condutor do veículo Amarok no momento em que a caminhonete invadiu a preferencial, no cruzamento da Rua Angélica com a Avenida Jockey Clube, zona Leste de Teresina, e colidiu com o carro em que estava o casal. O impacto da batida foi tão forte que o carro de Joysa capotou e chocou-se contra um muro. A biomédica não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente, já o namorado foi socorrido e encaminhado para o pronto socorro.

Biomédica Joysa foi a vítima fatal do acidente provocado pelo ex-prefeito. (Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal)

O ex-prefeito Ronaldo Lages evadiu-se do local do crime, sem prestar socorro às vítimas. Na época, Ronaldo justificou que Joysa estava morta e por isso voltou para o apartamento de um amigo. “Eu vi um homem saindo de dentro do carro chamando o Samu e logo chegou muita gente. E esse homem chegou e falou que a pessoa estava morta; e eu voltei para o apartamento do meu amigo. Você ficaria para dar socorro a uma morta?”, questionou na ocasião.

Nathalia Amaral