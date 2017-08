Ex-cabo do Exército é assassinado a pedradas em José de Freitas

Um ex-cabo do Exército Brasileiro, de nome José Daniel Melo de Sousa, foi brutalmente assassinado no Centro de José de Freitas. Seu corpo foi encontrado nas primeiras horas da manhã de hoje (04) por populares há cerca de 100 metros de sua casa. Segundo a polícia, o corpo de José Daniel apresentava várias lesões e sua cabeça teria sido violentamente atingida por uma pedrada.



“A princípio é possível afirmar que ele foi atingido com golpes de barra de ferro e não há nenhuma perfuração de bala na extensão do corpo. Mas os golpes mais violentos se concentraram na cabeça, porque foi a região que ficou mais machucada”, relata o agente Gilvan Leite, do 17º Distrito Policial de José de Freitas.

A Polícia Civil ainda não tem suspeitos do crime e pelos depoimentos colhidos de familiares e conhecidos da vítima o ex-cabo não possuía nenhum rival que pudesse ter praticado ou encomendado o crime. Quanto à hipótese de assalto, a polícia diz que ainda está investigando.

Ainda estão sendo feitas diligências no sentido de apurar a autoria do crime. O caso sob coordenação do delegado Divanilson Sena.

Maria Clara Estrêla