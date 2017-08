Empresário e mais seis pessoas são presas na Operação Pullus

As polícias Civil e Militar deflagraram nesta sexta-feira (04) a Operação Pullus, com o objetivo de desarticular uma quadrilha envolvida com tráfico de drogas, roubo de veículos, lavagem de dinheiro e outros crimes.



A polícia cumpriu três mandados de busca e apreensão. Os policiais apreenderam cerca de 5kg de uma substancia análoga a maconha, uma pistola calibre 380 com 11 munições intactas e uma pequena quantia em dinheiro. Além do empresário, mais seis pessoas foram presas. Participaram da ação a DEPRE, a 2º CIA e a 3º CIA do Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial.

A investigação comandada pelo delegado Matheus Zanata teve início há mais de um ano e descobriu que o grupo criminoso tem como chefe um empresário do ramo dos transportes, identificado como Júnior. Ele é proprietário de uma empresa de fachada, a Isadora Transportes, localizada no Piauí Center Modas.

De acordo com a polícia, o filho de Junior, Paulo Henrique Mendes seria o responsável pela parte da quadrilha que atua no tráfico de drogas. Ele foi preso pela Delegacia Especializada em Repressão ao Entorpecente em março de 2017.

Nayara Felizardo