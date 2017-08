Dois suspeitos por roubo a caixa eletrônico são presos com explosivos

Policiais do GRECO (Grupo de Repressão ao Crime Organizado) prendeu dois homens suspeitos de participar de estouros de caixas eletrônicos, Daniel Gonçalves de Sousa e Denis Gonçalves Arimateia da Silva. Com eles, foram encontrados explosivos preparados para o uso.

A prisão foi feita após a GRECO receber dicas sobre o paradeiro dos suspeitos. As informações davam conta de que os dois estavam em uma residência no bairro Santa Maria da Codipi, zona Norte de Teresina.

Segundo a GRECO explosivo (ao centro) estava preparado para uso (Foto: Divulgação/ GRECO)

O policiais aguardaram o melhor momento para fazer a abordagem. O flagrante foi feito quando os suspeitos estavam saindo da casa. Um deles teria uma porção de cocaína no bolso. Dentro da residência foram encontrados uma espingarda e o explosivo. No local havia ainda um veículo, um automóvel modelo Fiat Palio, com registro de roubo.

Todo material apreendido, assim como os presos, foram levados para a sede do GRECO



Karliete NunesAndrê Nascimento