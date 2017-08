Disque Denúncia oferece R$ 30 mil por chefes do tráfico no Rio

O Disque Denúncia aumentou de R$ 10 mil para R$ 30 mil a recompensa por informações sobre Sérgio Luiz da Silva Júnior, conhecido como Da Russa, um dos chefes do tráfico de drogas no Conjunto de Favelas do Lins, na Zona Norte do Rio. Ele é um dos alvos da megaoperação integrada das forças de segurança estadual e federal, deflagrada neste sábado (5).

Por informações de outros envolvidos no crime na região, o Disque Denúncia oferece recompensa de R$ 1 mil. Além das recompensas, o canal pede que a população ajude o trabalho da polícia denunciando esconderijos de bandidos e armas. O telefone para contato é 2253-1177.

Disque-Denúncia oferece recompensa por informações que possam levar à prisão de criminsos (Foto: Disque-Denúncia)

As Forças Armadas e as polícias estaduais e federais realizam, desde a madrugada deste sábado (5), a Operação Onerat, para combater o roubo de cargas e o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. A ação, iniciada com investigação da 26ª DP (Todos os Santos), marca o começo da segunda fase da integração da segurança com o Governo Federal e tem como objetivo cumprir 55 mandados: 40 de prisão e 15 de busca apreensão.

A coordenação é feita pela Secretaria de Estado de Segurança do Estado (Seseg), por meio da ação das polícias Civil e Militar, com o apoio do Comando Militar do Leste, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional de Segurança Pública.

Segundo a Seseg, os agentes atuam nos Complexos do Lins e Camarista Méier, na Zona Norte. Há ainda operações nos Morros de São João, no Engenho Novo, também na Zona Norte, e Covanca, em Jacarepaguá, na Zona Oeste.

G1