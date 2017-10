Deputados pedem afastamento de secretário de Justiça Daniel Oliveira

O caso da criança encontrada em uma cela na Colônia Agrícola Major César voltou a ser pauta no Plenário da Assembleia Legislativa. Após discussões acaloradas, o deputado Robert Rios (PDT) chegou a pedir o afastamento imediato do secretário de Justiça, Daniel Oliveira (PT). Para o pedetista, o gestor deve ficar afastado da pasta para que seja apurada a responsabilidade sobre o caso. A proposta do deputado foi aceita pelos deputados Firmino Paulo (PSDB) e Juliana Moraes Sousa (PMDB), mas foi rejeitada por outros 13 deputados. O deputado Dr. Pessoa se absteve da votação.

(Foto: Jailson Soares/O Dia)

Robert Rios lembrou que o caso foi grave e inusitado. “Já vimos de tudo nos presídios: celulares, armas, mas uma criança ser deixada em uma cela junto com um estuprador e pedófilo é caso único no Brasil e de uma gravidade sem tamanho”, disparou. Segundo ele, diante da situação, o secretário Daniel Oliveira estaria sob suspeição para conduzir qualquer tipo de investigação para apurar os fatos. “Às vezes, a pessoa não tem envolvimento, mas tem culpa. Esse é o pior momento da história carcerária do Piauí. Temos casos diários de assassinatos e espancamentos nos presídios e esse caso da criança é um absurdo”, diz.

Mesmo com o requerimento de afastamento sendo negado na Assembleia, Robert Rios garantiu que buscará outras alternativas que viabilizem a saída de Daniel da pasta. “Eu vou denunciar o Governo do Piauí em todas as entidades de proteção à criança. Quando você sabe de uma coisa e não adota medidas, você se torna cúmplice”, sustentou.

Na Assembleia, o líder do Governo, deputado João de Deus, saiu em defesa de Daniel, afirmando que não houve nenhuma negligência por parte da Secretaria de Justiça. Ainda de acordo com ele, todos os procedimentos investigatórios para averiguar o fato foram instaurados, com sindicâncias e inquéritos administrativos para apurar se houve participação de alguém da Secretaria ou da Penitenciária.

Procurado pela reportagem do O DIA, o secretário de Justiça, Daniel Oliveira, disse, por meio de nota encaminhada pela assessoria de imprensa, que está tranquilo em relação ao fato. "Recebo com sobriedade o pedido feito por alguns deputados, mas vou continuar trabalhando para cumprir com a missão que me foi dada”, frisou. Daniel está à frente da Sejus desde o início da gestão do governador Wellington Dias e é uma indicação da deputada Rejane Dias, esposa do governador e atual secretária de Educação do Estado

Mayara Martins