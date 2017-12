Denúncia de abuso praticado por diretor de creche-escola é investigada

O Conselho Tutelar encaminhou para as autoridades competentes uma grave denúncia de abuso sexual supostamente praticado pelo diretor e dono de uma creche-escola particular em Teresina, que recebe crianças do berçário, com um ano de idade, até o 5º ano do ensino fundamental.



De acordo com as informações apuradas pelo Portal O DIA, o suposto crime teria sido informado primeiramente por uma professora da creche. Após serem feitos os procedimentos legais, incluindo a oitiva de duas crianças supostamente vítimas dos abusos, o caso foi encaminhado para autoridades policiais, judiciárias e ministeriais.

Pelo menos três crianças teriam sido abusadas pelo diretor. Duas delas já saíram da escola e uma das vítimas estaria fazendo tratamento psicológico. A terceira vítima ainda estaria na escola para concluir o ano letivo. As informações que estão circulando nas redes sociais, através de um áudio, foram confirmadas ao Portal O DIA por uma fonte que não quer se identificar.

O crime supostamente teria acontecido dentro da escola, quando o diretor chamava as vítimas para uma sala e praticava o abuso. Ele teria passado a mão pelo corpo das crianças e beijado suas bocas, entre outras coisas.

Procurada pelo Portal O DIA, através da assessoria de imprensa da Polícia Civil, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) não quis se pronunciar, assim como o Conselho Tutelar. Por envolver denúncia de abuso sexual infantil, o caso segue em sigilo.

Na tarde desta quinta-feira (30) advogados do diretor da creche-escola compareceram à Delegacia Geral. A defesa alegou ao Portal O DIA que os áudios vazados são forjados e que pretende descobrir de onde partiu a denúncia.

Nayara Felizardo