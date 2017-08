Delegacia investiga série de arrombamentos em escolas municipais

Os funcionários da escola Domingos Afonso Mafrense se depararam com a sala da secretaria completamente revirada na manhã de hoje (11). Diversos equipamentos eletrônicos usados nas aulas foram roubados, e parte da estrutura do teto destruída. Apesar do susto, nenhuma surpresa: esta é a quarta vez que a escola é arrombada em menos de um ano.



Os arrombadores destelharam a sala da secretaria do colégio, onde ficam guardados os equipamentos de maior valor. Segundo a diretora, Abgail Nascimento, o alarme do prédio chegou a disparar, mas foi desligado pelos bandidos. Foram subtraídas duas caixas de som, aparelhos de DVD, data show e ventiladores das salas de aula.





Série de Crimes

Segundo o delegado Marcelo Dias, esta foi a terceira escola municipal arrombada em uma semana: A escola Afonso Mafrense, escola Jose Nelson de Carvalho e escola Antônio Gayoso.

“A gente está fazendo uma investigação sobre esses fatos. Temos algumas pistas e estamos colhendo dados em todos esses locais para saber se é uma quadrilha, ou uma pessoa”, disse o delegado Marcelo.

Tanto o delegado como Abgail Nascimento, a diretora da escola Afonso Mafrense, apontam a falta de um vigilante noturno nas escolas municipais como um facilitador para a ação dos bandidos. Segundo a diretora, o corte do adicional noturno obrigou as escolas a dispensarem os vigilantes, contando apenas com cercas ou alarmes.

“Isso dificulta muito o trabalho da Polícia”, comentou o delegado Marcelo. “Encontramos dificuldades para conseguir pistas, por que não tem um vigia com uma pista, uma informação, não tem uma câmera., não tem alarme, não tem nada”.

Quarto arrombamento em um ano

Abgail Nascimento assumiu a diretoria da escola Domingos Mafrense em maio de 2016. Ela conta que, de lá para cá, foram cinco arrombamentos. “Houveram dois grandes roubos em setembro e outubro. Este já é o segundo deste ano”, lembra. Além destes, ela relembra outros roubos menores, quando salas de aula são arrombadas e ventiladores subtraídos.

Segundo a diretora, a Secretaria Municipal de Educação só repõe os objetos roubados no final do ano. “O que eles levaram ontem, a gente já tinha comprado no final do ano, por que já tinham levado ano passado. Aí compramos novamente. Agora só quando chegar recursos, no final do ano. Nós não temos mais televisão na escola, por que levaram”, disse a diretora.

SEMEC

A Secretaria Municipal de Educação emitiu a seguinte nota sobre os arrombamentos:

A Secretaria Municipal de Educação (Semec) explica que a presença de agentes de portaria no turno da noite não coíbe a ação dos vândalos, além de expor os agentes a situações de risco. A Semec já reforçou as estruturas das unidades de ensino com cercas e arames, mas reitera a responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública do Estado de manter a segurança na cidade.

Karliete NunesAndrê Nascimento