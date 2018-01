Delegacia de Gênero passa a funcionar 24 horas a partir de fevereiro

A partir de 1º fevereiro de 2018, o Plantão de Gênero localizado anexo a Central de Flagrantes de Teresina, funcionará por 24 horas e todos os dias da semana. O Plantão atende às mulheres, crianças, travestis e transexuais em situação de violência doméstica e familiar.



Durante o mês de janeiro, a Secretaria de Segurança Pública promoverá a qualificação das equipes que integram o Plantão de Gênero, atendendo aos dispositivos da Lei Maria da Penha, acrescentados pela recente Lei nº 13.505 de 08/11/2017. Em relação ao feminicídio, será designada uma delegada para atuar exclusivamente na investigação dos casos tentados e consumados em todo o Estado do Piauí.

A Delegada Eugênia Villa, Diretora de Gestão Interna da SSP-PI, destaca as mudanças em vigor a partir de novembro de 2017. "É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar ter um atendimento policial e pericial especializado preferencialmente por servidores do sexo feminino. Outro destaque, é a proibição do contato direto nas audiências dessa mulher com os investigados ou suspeitos e pessoas relacionados a eles, e nós já estamos alinhando nossos protocolos a esses direitos estabelecidos em Lei", afirma a Delegada.

Da Redação