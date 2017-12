Criminosos tentam aplicar golpe usando o nome do programa Nota Piauiense

Um novo golpe está sendo praticado por criminosos no Piauí, por meio do envio de mensagens de texto. Desta vez, os golpistas estão usando o nome do programa Nota Piauiense para enganar a população, por meio do anúncio de falsos prêmios.

Nas mensagens de texto os criminosos informam que o CPF da pessoa foi sorteado no programa e ela ganhará um prêmio de R$ 3 mil. Em seguida, eles solicitam que a pessoa ligue para um telefone.

A reportagem do portal O DIA tentou entrar em contato com o número, mas as ligações deram na caixa postal.



Por meio de sua assessoria de imprensa, a Secretaria de Fazenda do Piauí (Sefaz-PI) informou que não envia mensagens de texto para os vencedores do programa Nota Piauiense, e ressaltou que esse valor de prêmio (R$ 3 mil) sequer existe.

"A Sefaz orienta as pessoas que receberem essas mensagens a procurar a Delegacia de Crimes Virtuais e registrar uma queixa, para que a Polícia Civil possa iniciar uma investigação. A secretaria não envia mensagens de texto para os vencedores. Apenas faz ligações para os ganhadores dos prêmios maiores, de R$ 50 mil e de R$ 20 mil, e essas ligações são feitas logo após o sorteio, que acontece uma vez ao mês", afirmou a pasta.



Além destes dois prêmios maiores, o programa Nota Piauiense também distribui prêmios de R$ 100, R$ 250, R$ 500 e R$ 1.000.

Quem ganha esses quatro prêmios menores precisa ficar atento à divulgação da lista de vencedores, que é feita no endereço eletrônico do programa.









Cícero Portela