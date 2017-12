Crianças encontram corpo de homem em estado avançado de decomposição

O corpo de um homem ainda não identificado pela Polícia foi encontrado por um grupo de crianças nas proximidades do Rio dos Matos, na localidade de Terra preta, comunidade situada na zona rural do município de Piripiri. De acordo com a Polícia Militar, um grupo de crianças brincava no rio quando encontraram o corpo em estado avançado de decomposição, em um local de difícil acesso.



Corpo foi encontrado nas proximidades do Rio dos Matos, na comunidade de Terra Preta. (Foto: Piripiri Repórter)

Segundo o comandante da Polícia Militar de Piripiri, o major Erisvaldo Viana, populares acionaram a PM por volta de meio dia de ontem (23) para relatar o ocorrido. Devido ao estado em que o corpo se encontrava, a Polícia ainda está apurando as possíveis causas da morte e a identidade da vítima. Até o momento, só foi possível identificar que é o corpo de um homem.

O major Erisvaldo Viana informou ao Portal O Dia que, até o momento, não há indícios de crime e a suspeita é de que a morte tenha sido por causas naturais. Contudo, ainda não é possível precisar a causa. A perícia da Polícia Civil foi acionada para o local onde o corpo foi encontrado e será responsável pelas investigações.





Nathalia Amaral