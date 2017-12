Criança morre atropelada por transporte intermunicipal na PI-113

Uma menina de cinco anos, identificada como Eloísa Vitória Oliveira, foi atropelada e morta na manhã deste sábado (02), na PI-113. O acidente teria sido provocado por uma van que faz transporte intermunicipal.



Segundo o comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, tenente coronel Ramos, o motorista fugiu do local sem prestar socorro. “A menina se soltou da mão da pessoa que estava com ela e saiu correndo para a rodovia”, relata.

A morte da menina comoveu os moradores do povoado Coroatá, zona rural de Teresina, onde a vítima morava, próximo ao local do acidente. A avó, que estava com a menina, passou mal e precisou ser socorrida pelos populares.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e a polícia agora vai investigar qual era o veículo e quem era o motorista que o conduzia.

Nayara Felizardo