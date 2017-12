Criança morre após ter o pescoço cortado por linha com cerol na zona Leste

Um menino de apenas seis anos morreu no final da tarde desta quarta-feira (27) em Teresina após ter seu pescoço cortado por uma linha com cerol. A fatalidade aconteceu no bairro Santa Bárbara, na zona Leste, quando a criança andava de bicicleta na rua de casa.



Segundo o relato de populares, o menino não teria visto a linha, quando foi atingido, caiu no chão e permaneceu imóvel. Ele foi socorrido por populares e encaminhado às pressas para o pronto socorro do Hospital do Satélite, mas já chegou ao local sem vida. O Conselho Tutelar da zona Leste foi acionado para acompanhar o caso e apurar as circunstâncias da morte da criança.

“Se trata de uma brincadeira inocente, empinar pipa, mas que com a linha embebida em cerol, acaba por se tornar bastante perigosa e até mesmo fatal, como o que aconteceu. A dúvida, no momento, era saber se quem estava empinando a pipa era uma criança ou um adolescente”, explica Djan Moreira, conselheiro tutelar da zona Leste.

O corpo de menino só foi liberado do IML após a meia noite e foi velado na casa dos avós, no Santa Bárbara. Até o momento, a polícia não informou se conseguiu identificar quem estaria empinando a pipa.

O cerol

O cerol é uma mistura pastosa e cortante feita com vidro moído e cola, comumente passada na linha com que se empinam pipas. O objetivo de se passar cerol é cortar a linha da pipa do adversário quando ambas estão no ar. Por ser uma mistura cortante e a linha ser quase invisível a olho nu, é recomendável que se empine pipas (principalmente se a linha tiver cerol) em locais abertos e de pouco movimento, para evitar acidentes.

