Criança de 2 anos morre em incêndio no Povoado Chapadinha Sul

Uma criança de dois anos e três meses, ainda não identificada, morreu em um incêndio, na tarde deste domingo (15), no Povoado Chapadinha Sul, na zona rural de Teresina. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio iniciou na vegetação e acabou atingindo casebres de palha instalados nas proximidades da mata.



De acordo com o Comando de Socorro do Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada por volta do meio dia para um atendimento de fogo no mato, mas ao chegar ao local os bombeiros se depararam com um incêndio de grandes proporções. Devido à vegetação seca, o fogo se alastrou rapidamente e acabou atingindo casebres que haviam sido instalados em um assentamento da região.

Bombeiros foram acionados para uma ocorrência de fogo no mato. (Foto: Arquivo O Dia)

Assim que avistaram as chamas, os ocupantes do assentamento fugiram com medo do fogo, mas uma criança de dois anos e três meses acabou ficando presa em uma das casas e veio a óbito. O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas e o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Teresina.

Nathalia Amaral