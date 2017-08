Corpo é encontrado em estado avançado de decomposição no Sul do PI

O corpo de um jovem, identificado como Alone Carvalho de Sousa, de 21 anos, foi encontrado na manhã de hoje (01) em estado avançado de decomposição nas proximidades da BR-135, a 1 km do município de São Gonçalo do Piauí, região sul do estado. Segundo informações da Polícia Militar de Corrente, a vítima estava desaparecida há 14 dias.



O major Carlos, do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM ) de Corrente, conta que, devido ao estado em que o corpo foi encontrado, ainda não é possível determinar qual a causa da morte ou há quantos dias o crime foi cometido. De acordo com o major, há suspeita de que o crime tenha sido motivado por acerto de contas, mas só após o final das investigações será possível afirmar a sua motivação real.

Policiais civis foram acionados e estivem no local do crime para fazer a perícia e averiguar as circunstâncias da morte.

Nathalia Amaral