Corpo de homem é encontrado dentro de córrego na Curva São Paulo

Um homem, de aproximadamente 35 anos, foi encontrado morto por volta das 14 horas da tarde desta segunda-feira (09) em um córrego na Curva São Paulo. Segundo populares, Juacélio era usuário de drogas e teria tido uma crise de overdose depois de misturar bebida alcoólica e entorpecentes.

"Ele vivia aqui pelo bar bebendo e de uns tempos para cá andava usando uma coisas mais pesadas. Quando foi hoje de tarde, nós só vimos ele entrando no mato com uns saquinhos e quando ouvimos foi só o grito. Fomos ver e encontramos ele já caído no chão, escorregando pra dentro do córrego, com a mão no peito como se estivesse infartando", relata Valdinar Ferreira de Sousa, morador da Curva São Paulo.



Córrego onde foi encontrado o corpo de Juacélio (Foto: Elias Fontinele/O Dia)

Os populares ainda tentaram reanimar Juacélio, mas sem sucesso. Ele veio a óbito antes mesmo da ambulância do SAMU ser chamada. "Foi tudo muito rápido. Eu ainda cheguei a fazer massagem no peito dele, mas ele não resistiu", afirma outro morador da Curva São Paulo, Francisco de Assis da Cunha Soares.

Os populares relataram ainda que Juacélio sempre conviveu bem com os moradores da região e nunca havia se envolvido em nenhum problema com a polícia. Um equipe do IML foi deslocada até o local para a perícia e remoção do corpo.

Maria Clara Estrêla